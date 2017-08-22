一山不容二虎 花蓮府會不和檯面化

花蓮縣議長賴進坤（左），率先表態披藍袍參選百里侯，議場成為府會角力戰場。（許家寧攝）

賴進坤「不能讓家族勢力獨大」，挑明衝著縣長傅崐萁（左），挑戰傅妻徐榛蔚（右）參選縣長。（許家寧攝）

花蓮縣政府日前一紙「查帳」公文，被議長賴進坤怒責主計處不尊重體制，讓檯面下較勁已久的府會衝突，正式搬上檯面；今天召開臨時會，議員磨刀霍霍，要求主計處長「出來面對」，本該監督縣府的議員，不但分裂成兩派人馬，還出現綠不挺綠，藍不挺藍怪象。

今天臨時會預備會議，為了追加減預算吵得不可開交，議員本就該依法行使監督權，但現場卻出現一個有趣現象，護航的議員大有人在，砲轟式的議員也不遑多讓，但正反雙方的議員卻都是「不分藍綠」，議會「分裂」成「縣長派」、「議長派」，雙方人馬較勁意味濃厚。

其實花蓮政治長年「府會一家親」，每筆預算送入議會，九成九「通過」，綠營議員縱然想進行監督，也因席次少之又少，根本難以發揮「反對黨」功能。不過，雙方正式決裂，早在去年賴進坤被控花蓮市長補選為綠營「站台」，遭縣黨部火速拔除黨籍，讓賴大呼「莫須有！」直指「幕後的黑手就是縣長傅崐萁」。有如花蓮版「馬王政爭」，賴不服提起訴訟，法院最終判決他黨員資格仍存在。

至此，賴進坤也正式表態不排除投入百里侯之戰，今年除當選全國議長聯誼會長，創下花蓮首例，並喊出「催生」國道六號從南投東延花蓮，大打「交通牌！」近日還陸續在全縣各鄉鎮成立服務處，直接挑明「不能讓家族勢力獨大」、縣長選舉是一場「花蓮人跟花蓮王」之戰。擺明「衝」著傅崐萁，挑戰傅妻藍委徐榛蔚參選縣長，兩人新仇加舊恨，從角逐縣長大位到議會派系之爭，一路廝殺纏鬥。

縣府日前「再出招」發文縣議會，要前往主計室「查帳」，「逕予減列」議會超編預算，引起賴進坤不滿，怒責主計處不尊重體制，「什麼時候變縣府監督議會？」上周縣府財政處長劉台文又與賴爆發口角衝突，縣府當晚立即發稿斥責賴進坤「耍流氓！」造成劉「心生畏懼」還揚言提告恐嚇。

昨天臨時會議，議場再度成為府會角力戰場，已從先前暗潮洶湧到明刀亮槍，一名縣議員的助理無奈說，一山不容二虎，想選縣長是他們的事，但議員受選民所託，有人為力求表現，竟忘了自己的身分，到底是監督縣府還是議會，讓人看了直搖頭。

(中時)