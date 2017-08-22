傳老公因搶遺產遭刺身亡 女星發聲明澄清

宋善美的老公21日遇刺身亡，她反駁為搶遺產惹殺機。（圖／達志影像）

南韓女星宋善美在《順風婦產科》飾演「宋護士」走紅，21日驚傳她的導演老公高佑石在律師事務所遇刺身亡，外傳是因捲入外公的遺產糾紛，才遭兇嫌曹男刺殺，而今（22日）宋善美發聲明，澄清老公不是貪財產惹來殺機。

據韓媒報導，宋善美的所屬律師發聲明，表示外公目前還健在之外，也強調老公並非覬覦外公財產遇害，而是幫忙外公打非法轉移財產的刑事、民事官司，且說明沒有如外界所傳的，高佑石用鉅額和兇嫌交換情報。

另外，高佑石昨天才第三次和曹男見面，沒想到就遇害，目前宋善美也積極配合警方調查事件真相，希望外界不要過度猜測，別給家屬帶來2度傷害。

(中時電子報)