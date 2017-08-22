追查815停電原因 專案小組將赴現場勘查
行政院今（22）日召開「815停電事故行政調查專案小組」第1次會議，為確實了解事故發生原因，已排訂於近期內至事故現場進行勘查，調查釐清事故原因及相關行政責任，於最短時間完成調查，並提出改善建議。
今日會議由經濟部、中油公司及台電公司進行事故報告，含事故發生過程、初步自行調查情形及處置，並提供合約等相關資料供專案小組委員審閱。會中委員關心重點包括：真正造成斷氣及停電的原因，是否有標準作業程序（SOP）及現場監督人力與防呆機制等提出質疑。專案小組請台電及中油公司提出更多資訊，以利診斷。
行政院「815停電事故行政調查專案小組」為任務編組，由政務委員吳宏謀擔任召集人。總計行政部門代表4位，另邀請具公信力的7位外部委員，總計11位委員共同組成專案小組。
(中時)
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