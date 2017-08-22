驚！納粹旗繞台北世大運田徑場

有網友拍到，納粹旗在世大運旁繞行。（圖／取自臉書）

世大運19日開幕，才歷經陳抗團體事件，今（22）日又有網友拍到一輛小貨車懸掛「納粹旗」，繞行八德路台北田徑場。

據聯合新聞網報導，懸掛納粹旗的小貨車為「德國舊馬克協會（German Old Mark Association）」的宣傳車。

「德國舊馬克協會」臉書專頁8月1日的文章指出，「宣傳車到101大樓向德國在台協會抗議，納粹旗在台北市飄揚，雖受到警察單位的關切，本協會堅持德國政府要提出國際公義，償還一次大戰舊馬克債券」。

網友反應：「昏倒」、「瘋了」、「台灣的國際形象多災多難」。

(中時電子報)