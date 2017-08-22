驚！納粹旗繞台北世大運田徑場
世大運19日開幕，才歷經陳抗團體事件，今（22）日又有網友拍到一輛小貨車懸掛「納粹旗」，繞行八德路台北田徑場。
據聯合新聞網報導，懸掛納粹旗的小貨車為「德國舊馬克協會（German Old Mark Association）」的宣傳車。
「德國舊馬克協會」臉書專頁8月1日的文章指出，「宣傳車到101大樓向德國在台協會抗議，納粹旗在台北市飄揚，雖受到警察單位的關切，本協會堅持德國政府要提出國際公義，償還一次大戰舊馬克債券」。
網友反應：「昏倒」、「瘋了」、「台灣的國際形象多災多難」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。