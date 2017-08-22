苗栗竹南沙灘發現1男屍 身分不明待查

苗栗縣竹南鎮濱海遊憩區假日之森、親子之森間的沙灘，下午5點許發現1具男性屍體躺臥沙灘上，口吐白沫已明顯死亡。

由於死者身上沒有相關身分證件，初步勘驗身上無明顯外傷，研判年紀約30多歲。

死者身穿著短袖白色上衣、深色西裝褲，警方將進一步調查死者身份。

(中時)