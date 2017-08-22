芬普尼毒蛋 已下架封存8萬6200顆

台灣爆發芬普尼毒蛋事件，彰化有3場蛋雞場的蛋被驗出超標，其中一場殘留最高，超過歐盟標準30倍，若食用該廠的雞蛋，體重60公斤的成人只要1天內吃1.6顆就超標。目前3場包括場內雞蛋，加上售往盤商的雞蛋，共下架封存約8萬6200顆雞蛋。

芬普尼是一種農藥、殺蟲劑，被世界衛生組織列為中等毒性，殺蟲作用主要是神經毒使其死亡，美國環保署也把芬普尼列為C級致癌物，在動物實驗中會增加癌症風險，例如甲狀腺腫瘤。根據農委會提供的資料，此次彰化超標的3場蛋雞場分別是「文政牧場」被驗出5ppb，「國賀牧場」被驗出22ppb，最高的是「連成牧場」的153ppb，超過歐盟標準(5ppb)30倍。

今日衛福部食藥署會同彰化衛生局前往國賀、連成、文政等3場蛋雞場的下游7家盤商進行稽查，釐清下游流向，共回收1368公斤的雞蛋，加上3場蛋雞場已經封存場內3804公斤的雞蛋，今日共下架封存5172公斤，約8萬6200顆雞蛋。

農委會表示，將全面抽查全台1899家蛋雞場是否含芬普尼，扣除停養及飼養蛋中雞的雞場後，還有1629場需要檢驗，截至今日下午5時，已完成900場採樣，其中有彰化縣的28場已完成檢驗，目前結果全數合格，目標在2天內完成全部樣品檢驗。

農委會表示，此次雞蛋殘留芬普尼事件，初步研判是少數農民不當使用芬普尼農藥做為驅除寄生蟲所致，希望能盡速釐清，證明合法雞農的清白。

(中時)