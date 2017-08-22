印稱中印對峙將很快解決 陸：印軍滯留不歸 百般狡辯
大陸外交部發言人華春瑩22日主持記者會，被問到印度內政部長辛格21日表示，兩國洞朗對峙「很快就會有解決方案，希望中方採取積極行動」，辛格還表示，印度沒有攻擊其他國家，也沒有野心擴張其邊界，中方回應如何？華春瑩稱，在越界問題上，印軍至今「滯留不歸、百般狡辯」，希望印方言行一致，立即撤回所有非法越界的人員和裝備。
華春瑩回答相關問題時表示，中國愛好和平，堅定維護和平，「堅決捍衛國家主權和領土完整，決不會允許任何國家、任何人以任何理由或藉口侵害中國的領土主權。」
她提到，解決印軍在洞朗地區非法越界問題的前提和基礎，是印方無條件將所有越界人員和裝備撤回印方一側。
她稱，有注意到辛格提到，印方沒有「attack」（攻擊）其他國家，也沒有「expand」（擴張）邊界的野心，但事實是印方非法越過了雙方共同認可、並且共同遵守了近130年的邊界線，至今滯留不歸，還百般狡辯，「我們希望印方言行一致，立即撤回所有非法越界的人員和裝備，採取切實和積極的行動來糾正之前的錯誤言行。」
(旺報)
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