佐佐木希婚紗照美翻 網友驚艷：仙女本人

佐佐木希代言婚紗照。(取自佐佐木希中文站微博)

佐佐木希代言婚紗照。(取自佐佐木希中文站微博)

佐佐木希代言婚紗照。(取自佐佐木希中文站微博)

佐佐木希穿粉色也好看。(取自佐佐木希中文站微博)

日本女星佐佐木希今年4月嫁給大15歲諧星渡部建，升格當人妻後，人氣依然不減，近日她代言婚紗品牌的照片曝光，精緻臉蛋加上古典蕾絲婚紗，驚豔一票網友，狂讚她完美詮釋「仙女下凡」這4字。

曾獲選為「日本最美臉蛋」的佐佐木希，今年為婚紗品牌拍攝宣傳照曝光，絕美氣質驚艷一票網友，「可以說是仙女本人了」、「太美了」、「為什麼不是我老婆」、「我以前覺得他是日本最漂亮的女明星」。

另外佐佐木希早前也被披露，雖然婚後與老公各自忙工作，仍不忘為夫家傳宗接代，在考量老公已44歲年紀不小，希望盡快做人成功。

(中時電子報)