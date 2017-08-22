發電危機解除！美國太陽能發電業通過日全蝕考驗

金融時報報導，美國上下周一沉浸在日全蝕的壯麗景象中，驚嘆聲此起彼落，而太陽能發電產業也因順利化解發電危機而歡呼不斷，令外界對再生能源發電信心大增。

加州電力調度中心（ISO）統計，當地時間周一上午9點到11點之間，太陽能發電量大約減少34億瓦。所幸各大電力公司早在數月前就開始為這次日全蝕做準備，不斷商討應變對策，因此周一加州電網營運商紛紛從天然氣火力發電廠及水力發電廠調度電力，甚至從其他州運電來支援。

(工商)