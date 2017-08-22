東南亞旅客愛吃便利商店 旅遊業者：還是陸客好

政府大力推動東南亞旅客來台，期待彌補陸客缺口，但旅遊業指出，東南亞旅客來台平均住宿天數少，且消費力遠低於陸客，有人來台3分之2餐飲只吃便利商店，讓旅遊業看了快昏倒。中華觀光精品產業協會秘書長張國榮表示，把陸客帶進台灣，觀光產值才會存在。

專做陸客來台包車旅遊的吳姓旅遊業者表示，陸客減少後，許多業者不得不搶東南亞客人，卻發現陸客最愛的百貨公司、藥妝店、精品店，東南亞客人全都不愛；而且陸客除了吃正餐，還不會放過各地夜市，但許多東南亞客人不吃海鮮不進餐廳，「只吃7-ELEVEN」。

林姓旅遊業者說，東南亞旅客增加，許多來台唸書的東南亞學生現在「天天不上課」，去賺每天3千元到5千元的導遊費，這些全都是沒有導遊證的「黑導」，不但旅遊品質低落，安全也有疑慮。

張國榮表示，2008年開放陸客來台觀光後，台灣購物店越來越多，最多時有282家登記在品保協會名下，其中專接陸客的超過150家，如今至少有3分之1停業，不但人事縮減，有的店從2、300人減少到現在只剩5、60人，且採購力也越來越弱，上游也受害。

他表示，陸客減，政府推動南向歡迎東南亞旅客、穆斯林旅客來台觀光旅遊，政策立意雖美，但一家購物店可以同時請幾個印尼語、幾個泰語、幾個馬來語、幾個越語、幾個英語店員嗎？「光想起來頭皮就發麻。」

(旺報)