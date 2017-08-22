台灣世界展望會國內助學 助孩子夢想啟航
暑假尾聲，許多經濟弱勢家庭視龐大教育費為沉重負擔，台灣世界展望會國內助學行動，每學期發放助學金，視個別情況給予補助，幫助逆境孩子順利就學，台南有2296位弱勢孩子，每學期助學金需求高達1700萬。
台灣世界展望會長期捐款人田春生醫師分享自身歷程，並捐10萬投入國內助學行動，儘管他兒時家庭環境沒有很好，但埋頭苦讀、不放棄，終於夢想成真。
家住七股偏鄉、單親的小泰(化名)，爸爸需獨力撫養小泰及哥哥長大，每到開學教育費總讓家庭經濟狀況雪上加霜。小泰希望減輕爸爸負擔，學業一直保持中上，就讀國立高職培養一技之長，希望未來找到一份好工作，分擔家計。
永康的小宇，爸爸幾年前因病離開人世，印尼籍媽媽扛起家庭經濟重擔，然而由於沒有一技之長，只能以家庭代工、臨時工賺取收入，長期生活及工作壓力，身體健康每況愈下，個性獨立的小宇，在校成績優異，順利考取國立大學，期待在大學能有更多化工專業知識的學習，一圓渴望進入化工產業的夢想。
面對即將到來的大學新生活，小泰謝謝捐款人幫忙，讓他順利就學，不用擔心學費問題，「我會更充實自己、多方面學習，在未來有能力時也要回饋社會，幫助更多需要的人。」
台灣世界展望南區辦事處陳雅玲主任表示，開學前夕，邀請更多愛心民眾響應「國內助學行動」，傳遞愛的力量，讓台灣的孩子有勇氣前往未來的航道，愛心專線：(06)221-5800分機10。
(中時)
關鍵字：台灣世界展望會
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