看見台灣文化首都 台南文化關鍵詞徵選起跑
台南是台灣第一個城市，也是最具文化代表性的古都，你會如何定義台南文化呢？台南市政府邀請民眾與大家分享親身感受到的台南文化精髓，從關鍵詞出發，描繪出最真實深刻的台南文化，協助構築一張深度的台南文化地圖。
市府文化局推出「台南文化關鍵詞」徵選，文邀請全國民眾，精煉出「台南無法讓出的文化領域」，或是「最能讓外地人認同台南的文化要素」，將您心目中具臺南文化獨特性、且能代表臺南最深層文化的詞彙挑出並予以簡單闡述。
詞條類別不限，諸如歷史、哲學、文學、宗教、社會、科學、語言、藝術、政治、意識形態、民俗風情、生活態度習慣、獨有的問題等領域，都歡迎提出。例如「鹽分地帶」一詞，在台南文化中不僅代表著自然環境、生活方式，也是文學搖籃，更說明了海口人不服輸的態度與精神，相當能描繪出台南文化深度。
今年度推薦台南文化關鍵詞徵選活動收件期間自9月1日起至30日下午5時截止（郵寄信件以郵戳為憑），全國有興趣民眾可至台南市政府文化局首頁進行線上推薦，或以正楷填具推薦之台南文化關鍵詞、推薦詞意涵說明及推薦人姓名、連絡電話、通訊地址及就讀學校（在學可填）等，註明「台南文化關鍵詞」活動，郵寄至台南市新營區中正路23號臺南市政府文化局文化研究科收。
文化局表示，投稿資料經初審以及專家複審評選後，預計將於11月1日至30日於文化局網站舉辦網路票選，依票數高低獲選為最具代表性之台南文化關鍵詞者，前3名可獲贈圖書禮券及感謝狀，網路票數最高前30%者則可獲本局出版品及感謝狀，另參加網路投票的民眾，所票選之關鍵詞最後如獲選，亦可參加公開抽獎，文化局將公開抽出10名獲贈精美紀念品。
(中時)
關鍵字：台南文化關鍵詞
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