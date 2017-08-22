世大運》桌球項目 中華隊男子團體奪第2勝

2017世大運桌球項目今（22日）登場，中華隊男子團體下午2時許出戰新加玻，以3比0奪得首勝；晚間8時許，對上捷克，同樣以3比0成績，取得第二場勝利，明天將對上哥倫比亞。

一開始由陳建安打先鋒，以11比3、11比4、11比7擊敗對手，中華隊1比0領先；隨後，由江宏傑出戰，以11比3、11比6、8比11、11比3，奪下第二勝，以2比0領先。

最後由廖振廷壓軸上場，以7比11、11比7、11比7、11比8，再添1分，最後以總分3比0，取得勝利。

(中時)