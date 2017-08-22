阿里王堅：物聯網時代台灣機會大
22日舉辦的「2017阿里巴巴台灣創業者基金論壇」，阿里巴巴集團技術委員會主席王堅表示，接下來100年，計算能力決定經濟競爭力，也是最好的創業時代。
王堅表示，多年前阿里就堅信網路是商業基礎設施，行動網路讓市場出現明顯轉變後，下一步將會是萬物互聯(Internet of Things，IoT)，在這背景下，將會有大量沈澱下來的數據，需要分析及提煉這些數據的價值。
在IoT時代，製造業將會發生巨大的轉變，王堅表示，經過雲端運算及人工智慧，數據可以轉化出有用的判斷及分析，成為製造業的一部分，而台灣有非常好的基礎，製造業在這個時代之中會有重新思考的機會。
(旺報)
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