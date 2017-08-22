下屆民進黨議員參選爆炸 新人民調加權最多20％

民進黨拿回執政後，參選大爆炸，2018年縣市議員黨內初選，光是六都參選的第一次參選者，高達一百多人，因為兢爭激烈，選舉對策委員會原本針對全國11個選區徵召「35歲以下」青年提案，遭到地方強烈反彈，選對會決定全面初選，改為新人民調加權最多為20％。

民進黨台北市黨部主委黃承國表示，原提案全國11個選區徵召「35歲以下」新人出征，可不用經過初選。但是各縣市黨團都有意見，因為每個選區狀況都不相同，就連這11個特別選區也有不同意見。

黃承國說，若原提案若要硬通過，其實是沒有什麼問題，但有其他候選人認為，這樣光環會落在被徵召的候選人身上，將衝擊到同選區的第一次參政新人及其他候選人，選對會也認為，這疑慮也是對，為了黨內和諧，而青年參政也是得做，權衡之下，恢復初選民調機制，至於各選區青年參選人在初選民調，可獲「新人加權」10%，若符合35歲以下，民調再加權10%，最多可獲20%民調加權。

黃承國表示，這個新方案大家都沒什麼意見，應該可以順利獲得支持，預計下周選對會通過後，再送中執會通過。

(中時)