世大運》中華明抗韓拚晉級 左投林安可掛帥

吳傑睿貢獻3分打點，助中華隊撂倒捷克。(陳信翰攝)

2017世大運中華棒球隊今(22日)11比0提前7局扣倒捷克，保住晉級最後一絲機會，明天與南韓的交手，將是晉級與否的關鍵，中華隊確定將由左投林安可掛帥主投，總教練郭李建夫期望藉他曾在中職冬季聯盟時，與這次不少南韓打者交手過的經驗，能率中華隊贏得關鍵戰役，搶下晉級門票。

中華隊首戰意外輸給法國，此役全隊將士用命，提前7局扣倒捷克；同天法國不敵南韓，使得中華隊如今得擊敗南韓，才能確定晉級下一輪。掛帥先發的林安可身負重任，他心理上已做足準備，「前幾天就知道要對南韓，期待跟他們交手，自己就把控球做好，平常心以對，教練也要我大膽去丟。」

此役中華隊對捷克打擊回溫，狂掃16安得11分，也讓林安可對明天的重要戰役，更加有信心。郭李教練也期待對戰南韓，能延續同樣的氣勢。至於該如何準備，郭李教練表示，除了看南韓比賽影片，剩下的就是選手在場上全力以赴，「選手有自覺，每個人都想贏。只要能贏，該怎麼做就怎麼做。」

(中時電子報)