世大運》衝破長人陣 中華女籃打「典」闖8強

中華女籃擊敗瑞典2連勝。(林宋以情攝)

前役以67分差輕取智利，世大運中華女籃22日碰上3名近190公分長人的瑞典，下半場一度落後5分，倒數3分鐘在「小朱」朱育勤、「法拉利」陳晏宇、黃湘婷拉出11比0逆轉攻勢，在小巨蛋7511名接近爆滿球迷歡呼聲中，65比58笑納預賽2連勝，提前晉級8強。

瑞典陣中不乏美國NCAA一級名校球員，全場獨拿32分的隊長馮特(Nathalie Fontaine)就是NCAA一級波爾州大女籃(Ball State University)得分后，今年歐洲盃更披瑞典國家隊戰袍，場均11.3分、4.9籃板，連我美籍教頭華格納(Albert Kenyon Wagner)也對她讚譽有加。

中華女籃陳薇安跳投。(林宋以情攝)

半場結束前5分鐘取得10分領先的中華隊，第3節讓馮特隻手遮天，連拿4分領軍反超，第4節開賽更陷入5分落後。關鍵時刻陳晏宇抄截吹起反攻號角，攜手朱育勤、黃湘婷回敬11比0，奠定勝基，贏球後全隊更到場中開心擁抱慶祝。

「小朱」追分期連下4分，尤其快攻大膽切入突破長人陣帶動士氣，她笑說，「其實切進去看不到籃框，完全憑手感，錢姐(錢薇娟)也有教我切入要大勾射。」

拿下全隊最佳14分、9籃板，黃湘婷表示，「雖然我板凳出發，但教練說上場就是做好本分。亞洲盃回來後，防守長人更有心得。」

其實全隊除了羅蘋與徐玉蓮，其餘全是生涯首度「攻蛋」，還僅有短短賽前練習適應場地，黃湘婷直呼開心，「第一次到小巨蛋比賽，真的很興奮。」朱育勤也說，「進來之後覺得，怎麼這麼大。」

預賽2連勝，中華隊明將對上匈牙利，盼搶下A組龍頭晉級八強交叉淘汰賽，B組兩支不敗勁旅日本、加拿大則要在23日捉對廝殺，中華隊將與敗隊爭4強賽門票。

(中時電子報)