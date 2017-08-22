南韓國安高層：現不考慮部署戰術核武

據韓聯社22日報導，南韓青瓦台（總統府）國家安保室長鄭義溶22日出席國會運營委員會會議時表示，現政府不考慮部署戰術核武器。

他說，透過延伸嚇阻等韓美協防戰略，已具備對北韓核武挑釁的遏制力。他還說將大幅提高防衛力量，以對北韓擁有壓倒性優勢為原則，為此將增加國防預算。

鄭義溶還說，南韓是朝鮮半島事務當事國，不可能排除南韓談朝鮮半島問題。他說，南韓總統文在寅與美國總統川普就兩點達成一致意見，一是和平解決朝鮮半島安全問題，二是在營造朝鮮半島和平氛圍時由南韓扮演主導角色。

就是否與北韓秘密接觸，鄭義溶表示目前沒有。但他說，待北韓停止挑釁、明確表明對話意願等條件成熟時則有可能。

(中時)