川普稱美國不再為民主秩序而出兵

川普將要再增兵阿富汗以解決恐怖份子問題，但他同時聲稱，不再為建立民主秩序而出兵。(圖/美聯社)

美國總統川普在週一對美國軍人發表演講時，提到為了壓制阿富汗北部再次出現的恐怖武裝集團，他將會派出數量不詳的部隊，並且制定「可以獲勝的計畫」，不過他也提到美國不會再為「建立民主秩序」而出兵。

俄星網報導，這場演講是在維吉尼亞州阿靈頓邁爾堡(Fort Myer)的新聞發布會，川普在現場對著眾多美軍發表他的新國際戰略，與對外用兵原則。川普說：「我們將不再動用美國軍隊到遠方的土地上，為別人建立民主國家，或者試圖用自己的價值觀來重建其他國家。那些日子已經結束了，我們將與盟國和合作夥伴一起保護共同的利益。」

根據川普的說法，美軍在阿富汗作戰已長達16年，是美國有使以來最長期的戰爭。由於前總統過外撤軍，使阿富汗出現權力真相，因此近期恐怖份子又捲土重來。為了對抗這種可能傷害到美國的威脅，川普會再出動部隊到阿富汗，只要阿富汗願意配合美軍行動，兩方就能合作，但不能全依賴美國。川普強調，「我們不是幫他們建國，我們只是去處理恐怖分子。」

阿富汗幾十年來一直動蕩不安，遇到各種國際大國、政治影響；地區力量的不穩定因素，包括伊斯蘭革命和塔利班激進運動，都以阿富汗為主要基地，繼續對平民和軍事目標發動攻擊。

(中時電子報)