大象會飛！阿里：數據啟動人貨場重構
「2017阿里巴巴台灣創業者基金論壇」22日舉辦，阿里巴巴集團首席市場官董本洪表示，數據賦能下，將引領線上線下的人、貨、場重構與融合。
阿里剛發布的最新財報，年成長高達56%，引發華爾街分析驚呼「大象居然跑得比獵豹快！」董本洪表示，像阿里這麼大的事業體，若比擬為大象，跑起來就不是用四隻腳，而是駕著「數據組成的雲」在飛。
董本洪表示，阿里的「新零售」計畫是重構商業的新生態，這是一場不能錯過的戰役，來親歷50年一遇的商業變革，現在所有的業者都能服務一個消費者，讓批發、物流、娛樂、餐飲都能重構，未來將會有很多「新物種」產業。
「新零售」沒有前例，所以大家都在裡面找創新機會，董本洪表示，在台灣做出新零售的改造，都很有意思，像這類「沙子變金子」的數據應用，希望能在台灣蓬勃發展。
(旺報)
關鍵字：阿里
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