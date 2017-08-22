南韓駐華大使：韓中坦率溝通可化問題為轉機

中國大陸與南韓關係因「薩德系統」部署問題陷入緊張，南韓駐華大使金章洙22日接受韓聯社書面採訪強調，韓中建交25年來，關係日益緊密，過程中也會出現一些意見分歧或挑戰。但越是有問題，兩國越要坦率溝通解決問題，作為發展健康成熟關係的轉機。

(旺報)