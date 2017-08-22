上海共享單車成災 棄置墳場超驚悚
大陸最近興起的吸金利器──共享單車──在經歷劇烈競爭與淘汰後，棄置的單車已成為許多城市的災難。繼不久前在北京護城河發現大量棄置共享單車後，上海也出現規模龐大的單車墳場，頹廢末世風格的景象相當驚悚。
目前各地政府已開始限制業者投放單車，並加強對業者營運進行嚴格管理，不過被棄置的共享單車仍不斷增加，形成了新型共享經濟在都會地區的特殊景觀。
據大陸中新網報導，上海市交通委已約談摩拜、ofo等6家共享單車業者，要求即日起暫停投放，另外4家共享電動單車業者亦被要求立即停止投放。
報導說，今年在上海展開共享單車業務的企業總數已超過30家，投放量已達150萬輛，註冊用戶超過500萬人，投放量和註冊戶數均處全大陸第一名。
不過部份被淘汰或管理不善的業者被棄置單車卻到處堆放，雖然經過上海市政府的集中堆放，但數量過於龐大，棄置在廣場上的單車任憑日曬雨淋，成為影響都市景觀的難題。
(中時電子報)
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