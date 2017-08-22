上海共享單車成災 棄置墳場超驚悚

市政管理相當上軌道的上海市是大陸共享單車市場規模最大的城市，最近也面臨棄置共享單車的嚴重問題。（圖／中新網）

在上海居民樓附近空地上堆放的共享單車，已成為許多市民眼中的日常都市景觀。（圖／中新網）

大陸最近興起的吸金利器──共享單車──在經歷劇烈競爭與淘汰後，棄置的單車已成為許多城市的災難。繼不久前在北京護城河發現大量棄置共享單車後，上海也出現規模龐大的單車墳場，頹廢末世風格的景象相當驚悚。

上海已開始限制投放共享單車，但是目前尚在營運的數十萬輛共享單車前途未卜，未來棄置問題更令人頭疼。（圖／中新社）

大陸的共享單車業者從開始至今尚未盈利過，業者撒錢換流量，撐不住的就不斷吸金搞融資，未來恐怕還將進行大量洗牌。（圖／中新網）

目前各地政府已開始限制業者投放單車，並加強對業者營運進行嚴格管理，不過被棄置的共享單車仍不斷增加，形成了新型共享經濟在都會地區的特殊景觀。

共享單車行業競爭愈來愈白熱化，退出市場與管理不善業者的棄置單車問題是市政部門始料未及。（圖／中新網）

大陸的共享單車經過一番野蠻生長後，專家認為很可能會走向泡沫化。（圖／中新網）

據大陸中新網報導，上海市交通委已約談摩拜、ofo等6家共享單車業者，要求即日起暫停投放，另外4家共享電動單車業者亦被要求立即停止投放。

報導說，今年在上海展開共享單車業務的企業總數已超過30家，投放量已達150萬輛，註冊用戶超過500萬人，投放量和註冊戶數均處全大陸第一名。

棄置共享單車形成髒亂與安全問題，只能由市政部門集中管理，聚集在空地上任憑日曬雨淋。（圖／中新社）

共享單車墳場的鳥瞰圖，成為特殊的都會地理景觀。（圖／中新社）

不過部份被淘汰或管理不善的業者被棄置單車卻到處堆放，雖然經過上海市政府的集中堆放，但數量過於龐大，棄置在廣場上的單車任憑日曬雨淋，成為影響都市景觀的難題。

(中時電子報)