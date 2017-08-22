世大運》陳盈駿22分7助攻 中華險勝墨西哥2連勝
世大運中華男籃隊22日晚間迎戰中美勁旅墨西哥，黃聰翰、陳盈駿與李愷諺三人在滿場觀眾的掌聲中猶如脫韁野馬，多次打得對手措手不及，第三節的18比0攻勢奠定勝利基礎，最終以90比88力擒敵軍，取得2連勝，目前暫居分組第二，24日晚上8點將在台北小巨蛋迎戰宿敵韓國。
黃聰翰首節就飆進三顆三分球，單節攻下12分，幫助中華隊25比26緊咬不放，次節黃泓瀚、陳冠全挺身而出，半場打完僅以48比50落後。
易邊後，墨西哥靠著身材優勢強攻禁區連得6分，56比48領先，中華隊總教練帕克緊急喊出暫停之後，中華小將突然回神，陳盈駿連飆兩記三分球，個人獨拿8分，黃聰翰與李愷諺也加入戰局，打出一波18比0攻勢逆轉比數，中華隊最多領先12分，單節24比12攻勢，帶著72比62優勢進入第四節。
決勝節，昨晚擊敗匈牙利的勝利功臣簡祐哲連拿4分，中華隊拉開差距至76比62，但墨西哥隊隨即加強防守，尤其是陳盈駿、黃聰翰與李愷諺遭到嚴加看管，5分鐘內回敬15比2攻勢，追至77比78，陳盈駿連投帶罰攻下3分止血，回防後又造成對手失誤，黃聰翰亂軍中得手，83比77領先。
比賽最後1分31秒范士恩從底線切入上籃得手，85比79，簡祐哲兩罰中一，領先7分。
然而墨西哥並未放棄，後衛烏瑞提亞先砍進三分球，中華隊發生失誤，烏瑞提亞又在三分線外開炮，將比數追至85比86，陳盈駿最後28.5秒在罰球線上穩穩罰進兩分，黃泓瀚抓下防守籃板，兩罰中一89比85，安德瑞席三分破網88比89，李愷諺兩罰一中，90比88，最終就以2分之差險勝。
賽後滿場觀眾高喊台灣！台灣！台灣！中華小將也高舉雙手熱情回應，此刻屬於台灣人民與中華健兒的光榮。
中華隊此役陳盈駿攻下最高22分、6籃板、7助攻，黃聰翰20分、4籃板、5助攻，李愷諺14分，簡祐哲10分。
(中時電子報)
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