被柯P反罵王八蛋 新黨青年軍：力挺楊小姐、力挺軍公教
一名楊姓網友在台北市長柯文哲臉書留言，被柯文哲回罵「王八蛋」，新黨發言人王炳忠22日表示，「一堆網友不去批柯P，竟倒過來要肉搜這麼一位小市民，是腦袋進水了嗎？這樣有民主嗎？」
新黨青年軍王炳忠、林明正、蘇恆三人在臉書上錄製影片，說要為這位楊小姐加油，也要替被指控為「讓台灣蒙羞」的軍公教團體說話。
王炳忠表示，世界各國舉辦大型活動，各類陳抗，舉世皆然。「過去國民黨執政時辦台北聽奧，獨派不也去小巨蛋外抗議嗎？真正讓台灣蒙羞的，是失信的政府、失職的在野黨、還有失靈的公權力！」
他認為，很多人抬出愛台灣大帽，說這些陳抗團體是死要錢，不過，這些錢本來是他們應得的，是政府失信，「他們維權有錯嗎？任何陳抗活動，當然是到鎂光燈多的地方，重點在公權力竟無法維持秩序？抑或是跟過去戒嚴時代黨外常說的一樣，政府刻意製造衝突，把黑鍋丟給抗議者呢？」
王炳忠也批評，更令人無法理解的，是最大在野黨國民黨的表現，「你們的政治人物第一時間就跟媒體風向一起，指責這些陳抗的小市民是讓台灣蒙羞，甚至說他們是所謂的豬隊友」，「他們是天生應該替你們國民黨抬轎的嗎？你們國民黨把這些維權的軍公教當什麼？你們國民黨的小弟嗎？」
他強調，各行各業捍衛自己權益，停工、罷工也被支持，「何以如今一堆平常高唱民主人權的鄉民，竟配合統治者打壓替自己維權的小市民呢？」
(旺報)
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