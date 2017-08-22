黨產案小英密會蔡正元 府：不涉實質討論

針對中影案遭收押的前立委蔡正元指稱蔡英文總統於多年前曾與其「密會」，並談及中影黨產交易案。 總統府今天晚上發布聲明表示，蔡英文當時是協助蔡正元與媒體見面直接溝通黨產案的報導，不涉入雙方實質的討論。

媒體報導蔡正元曾與蔡英文就黨產案「密會」，總統府今晚發表以下聲明：

一、中影案既起於蔡正元在黨產交易中的角色與行為，與旁人皆無涉，蔡正元先生應坦承面對司法調查，無需轉移焦點。

二、有關當時的會面，起因於某媒體對黨產案相關報導，與蔡正元先生產生了糾紛，總統當時基於與該媒體主管熟識，因此協助雙方見面直接溝通，不涉入雙方實質的討論，此後也未再與聞本案。

(工商)