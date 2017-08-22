迎風踏浪遊菊島 澎湖跳島馬拉松熱烈報名中
曾想過藉由雙足遊遍澎湖島群，享盡海天一色與壯麗美景，夏日澎湖很美眾所皆知，但在時節轉移至秋冬，還有什麼樂子好玩？
擁有絕佳美景的澎湖，將於2017年11月19日（週日）舉辦跨海跳島馬拉松，此次馬拉松特色為不繞圈AB點賽事，賽道橫跨西嶼、澎湖跨海大橋、白沙、中屯及馬公，歡迎海內外跑者用雙腳跳島，挑戰這條景色絕美、獨一無二的經典款離島馬拉松賽道。
從西嶼出發，先是挺進台灣極西漁翁島燈塔，然後一路向東以一望無際的湛藍大海相伴，越過內垵沙灘後是一大片蔥鬱草原。牛心山上的綠色浪頭搖曳起舞，彷彿皆在為跑者打氣鼓舞。隨著路線挺進，讚嘆著鬼斧神工的大菓葉玄武岩、感受二崁居民的濃厚人情，內心悸動與視野壯闊交織，刻印出一條難以忘懷的軌跡。
以蔚藍大海為背景的帥氣英姿，在燦爛陽光下踏著穩定的腳步，眼前所見盡是小島日常，體驗迎風踏浪，初冬的澎湖用馬拉松詮釋體驗，再美好也不過了。
這次馬拉松分為三組：1.綠蠵龜組(42.195km全馬)、2.天人菊組(21km半馬)、3.小雲雀組(5KM迷你馬)，欲報名此次馬拉松活動者，可至以下網址查詢。
(中時)
文章來源：路跑網站
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。