迎風踏浪遊菊島 澎湖跳島馬拉松熱烈報名中

壯闊的玄武岩也在此次馬拉松賽道當中。圖為交通部觀光局舉辦照片徵選獲獎者陳英正所拍攝。（觀光局提供）

曾想過藉由雙足遊遍澎湖島群，享盡海天一色與壯麗美景，夏日澎湖很美眾所皆知，但在時節轉移至秋冬，還有什麼樂子好玩？

擁有絕佳美景的澎湖，將於2017年11月19日（週日）舉辦跨海跳島馬拉松，此次馬拉松特色為不繞圈AB點賽事，賽道橫跨西嶼、澎湖跨海大橋、白沙、中屯及馬公，歡迎海內外跑者用雙腳跳島，挑戰這條景色絕美、獨一無二的經典款離島馬拉松賽道。

從西嶼出發，先是挺進台灣極西漁翁島燈塔，然後一路向東以一望無際的湛藍大海相伴，越過內垵沙灘後是一大片蔥鬱草原。牛心山上的綠色浪頭搖曳起舞，彷彿皆在為跑者打氣鼓舞。隨著路線挺進，讚嘆著鬼斧神工的大菓葉玄武岩、感受二崁居民的濃厚人情，內心悸動與視野壯闊交織，刻印出一條難以忘懷的軌跡。

以蔚藍大海為背景的帥氣英姿，在燦爛陽光下踏著穩定的腳步，眼前所見盡是小島日常，體驗迎風踏浪，初冬的澎湖用馬拉松詮釋體驗，再美好也不過了。

這次馬拉松分為三組：1.綠蠵龜組(42.195km全馬)、2.天人菊組(21km半馬)、3.小雲雀組(5KM迷你馬)，欲報名此次馬拉松活動者，可至以下網址查詢。

(中時)