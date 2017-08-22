府受傷憲兵阿嬤：差一點砍到大動脈 我孫真勇敢

總統府站哨憲兵周書鋐（左）日前遭男子呂軍億持武士刀砍傷，22日在家人陪同下出席記者會，雖然雙手與頸部都還包著紗布，但周書鋐表示目前復原情況良好。（圖文／中央社）

周書鋐阿嬤（右）說，她到台大醫院看到周書鋐，知道差一點就砍到大動脈，會死的，「我這個孫真是有勇敢！」（圖／中央社）

遭男子呂軍億持武士刀砍傷的憲兵周書鋐今天表示，他當天沒有想太多，只想擋下呂軍億，傷勢好之後，仍願意回到總統府站哨，不會有陰影。

男子呂軍億18日早上從軍史館竊取武士刀後，試圖闖入總統府遭站哨的周書鋐擋下，但周書鋐也因此被武士刀砍傷脖子，隨後送台大醫院治療。

根據中央社報導，周書鋐恢復狀況良好，昨天從台大醫院轉至三軍總醫院，憲兵指揮部今（22）日安排他出面接受媒體訪問，周書鋐回憶當天狀況，他說，當時呂軍億朝他衝過來，他吹哨子阻擋，呂軍億就衝過來朝他砍一刀。

周書鋐說，當時因為視角原因，看不清楚呂軍億手上拿什麼，也沒想到自己會有生命危險，只是想要擋下呂軍億，還好可能是身上的防彈背心有擋到，沒有直接砍到。

周書鋐說，傷勢好之後願意回到同個點站哨，不會因此有陰影，「沒什麼害怕的」；媒體詢問周書鋐願意原諒呂軍億嗎？周書鋐表示，還沒想這麼多，可以原諒呂軍億。

周書鋐的阿嬤今天也陪同出席，阿嬤說，看到孫子被傷成這樣，「真的很捨不得！」媒體詢問阿嬤當天的狀況，阿嬤說，有聽說憲兵被砍，但當時只是心裡抽了一下，有想到孫子是在總統府當憲兵，但並沒有注意，直到周書鋐的爸爸中午打電話來說周書鋐受傷才知道。

阿嬤說，她到台大醫院看到周書鋐，知道差一點就砍到大動脈，會死的，「我這個孫真是有勇敢！」

憲兵指揮部政戰主任范輝坤表示，憲兵指揮部會在「93軍人節」專案表揚周書鋐，此外，國防部每一季會表揚義務役優秀官兵，憲兵會提出周書鋐，並安排周書鋐到各部隊參訪。

(中時電子報)