追查毒蛋 侯友宜：比王八蛋重要多

新北市副市長侯友宜認為追查毒蛋比王八蛋重要。（葉德正翻攝）

國產雞蛋遭普芬尼汙染持續延燒，新北市副市長侯友宜晚間在臉書發文，認為農委會要以高於一般食安標準與效率來處理，更強調「這比『王八蛋』的事情重要太多了。」

侯友宜表示，牛肉有問題，可以不吃牛肉；雞肉有問題，可以不吃雞肉；豆干有問題，可以不吃豆干。現在連雞蛋都有問題，難道市民連蛋都不能吃了？

侯友宜指出，一般民眾幾乎每天都吃蛋，而且不只吃一顆蛋，他認為農委會要以高於一般食安標準與效率來處理這件事，新北市府也會繼續全力查緝「毒蛋」的流向，「這比「王八蛋」的事情重要太多了。」

(中時)