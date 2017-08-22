Erika跨足廣播主持人　看脫口秀做功課

Erika加入ICRT主持行列。（華納提供）

Erika（劉艾立）今宣布正式入主ICRT主持群，成為電台活力新女聲，有東西文化背景且英語流利的她表示，近日一直在家練習節目開場的台詞，還會看國外脫口秀做功課。

ICRT（台北國際社區廣播電台）於1979年開播，是台灣唯一的英語廣播電台，該台今舉行媒體餐敘，Erika與電台節目主持群們一同出席；對於即將加入主持行列，Erika直呼：「超級興奮！」被問及會不會在廣播節目上秀歌喉？她笑回：「當然會想啊！每次聽娃娃（魏如萱）的節目都覺得好好玩。」儘管做了這麼多準備，Erika仍提到還是會感覺緊張：「我緊張到在家還會自己一直反覆練習開場白！」

Erika主持的廣播新節目《Cheers to the weekend 》將在每週六晚間6時至7時，於ICRT播出。

(中時)