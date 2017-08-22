世大運》陳盈駿：用進球與得分來鼓勵隊友
中華男籃22日在世大運分組預賽90比88險勝墨西哥，拿下2連勝，攻下全隊最高22分，第三節的18比0攻勢中獨拿8分的陳盈駿賽後受訪時表示，賽前就希望能用進球和得分來鼓勵隊友，這點我做到了，希望接下來與韓國與塞爾維亞的兩場比賽還能打出這樣的團隊默契。
中華隊首戰輸拉脫維亞19分，總教練帕克賽後點出中華隊的防守籃板與進攻不順暢等缺點，昨晚擊敗匈牙利讓全隊吐了一口悶氣，今晚上半場緊咬著身材高大的墨西哥隊，再靠第三節的18比0攻勢奠定勝利基礎，即便決勝節一度被追至只剩1分領先差距，但澆不熄中華小將求勝的心，最終牢牢地將第二勝握在手中，全隊賽後開心地擁抱在一起。
中華隊頭號攻擊發動機的陳盈駿說，一開始打得有些綁手綁腳，中場帕克告訴我們放開手去投，別害怕球不進，全隊才勇於出手，加上這場比賽我們的防守做得還不錯，尤其是快速反擊打亂了對手防線，才有那波18比0攻勢。
對於第三節落後8分的強烈反擊，陳盈駿表示，既然賽前有說要鼓舞隊友士氣，當然要以身作法，幸好隊友們也感受到滿場觀眾的加油聲音，愈投愈順手，贏得這場關鍵比賽，也讓我們對於接下來的兩場比賽更具信心。
李愷諺倒數階段兩罰中一，留給對手最後一擊機會，李愷諺說，雖然墨西哥選手連續砍進兩顆三分球，追到1分差距，但那時候的我們有強烈信心拿下勝利，因為全場氛圍與幸運女神都站在我們這邊，槍響結束剎那如同打贏世界大戰般開心。
(中時電子報)
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