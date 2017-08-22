唯一婚紗照遺失 結縭50年夫妻辦婚宴補拍
高市梓官區73歲阿公黃進登1年多前罹患帕金森氏症，結縭50年妻子黃美媛要照顧老伴及2名精障兒，一肩挑起照顧全家的責任，她仍不離不棄，只遺憾唯一婚紗照遺失；華山基金會得知後尋覓贊助，讓兩人重拍婚紗圓夢，今(22)日阿公準備自彈自唱求婚橋段，阿嬤感動落淚說「下輩子還要嫁給你」。
67歲黃美媛說，她和先生是在工廠認識交往結婚，兩人職業都是工人，經濟狀況本來就不富裕，養育2名精障兒從來沒有怨言，總是體貼分擔家務，常彈琴唱歌給她聽，50年來，只有一個念頭「嫁對人了」。她說，最遺憾是當年因經濟不好，婚紗照就是當天宴客拍的，沒想到唯一的婚紗照，送護貝途中不慎遺失。
為不讓兩人抱憾終生，華山基金會找婚紗及餐廳業者贊助，今在梓官赤崁海邊意滿漁餐廳為他們再辦1場婚禮，阿公克服身體不便，自彈自唱《心所愛的人》向阿嬤求婚「妳願意嫁給我嗎？」黃美媛熱淚盈眶地點頭答應，回說「我願意」，在大家的祝福下，獻上一吻，感動現場所有的人。
華山基金會站長李維華表示，阿公病情加重，近半年退化到寸步難行、說話困難，甚至難以吞嚥，阿嬤患有糖尿病、高血壓慢性病，一家雖是失依、失能的縮影寫照，但彼此仍緊緊相依，鶼鰈情深，令人動容。
(中時)
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