藍心湄淋巴腫瘤報告出爐 陳美鳳這麼說

藍心湄日前赴國泰醫院做甲狀腺檢查。(取自藍心湄臉書)

藍心湄早前做年度健檢，被檢查出淋巴長腫瘤，不知是良性還惡性，令人相當擔心。然而她今(22日)就向媒體透露檢查結果，所幸一切平安，讓好友陳美鳳也鬆了一口氣。

藍心湄被檢查出淋巴長腫瘤，本月15號還在臉書粉絲團PO出做甲狀腺吸抽檢查的影片，令粉絲光看就心驚驚。據蘋果日報報導，她今日檢查結果出爐，透露看起來沒有不好的感覺，但由於怕腫瘤變大，所以半年要穿刺追蹤一次。

昨日才與藍心湄聚會的陳美鳳，得知藍心湄檢查結果一切平安，也鬆了一口氣，向聯合報表示「知道沒事就放心了」。

(中時電子報)