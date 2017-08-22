孫淑媚幫劉曉憶牽線湊對 反惹友人不悅

孫淑媚空窗多年另一半顏值一定要高。（圖／台視提供）

劉曉憶4個月瘦了20公斤。（圖／台視提供）

（左起）李㼈、劉曉憶、孫淑媚七夕情人節片場度過。（圖／台視提供）

七夕情人節將至，台視8點檔《牡丹花開》演員李㼈、孫淑媚、劉曉憶聚在一起打牙祭，孫淑媚與劉曉憶兩人感情空窗多年，孫淑媚不急著幫自己找對象，卻急著湊合朋友與劉曉憶，她表示，自己喜歡工作認真、有才華、顏值又高的男生，最好是要像日本型男主廚速水茂虎道那樣「又高、又帥、還會做菜」最「解渴」！日前拍戲得知劉曉憶單身，於是想將熟識的男性友人介紹給劉曉憶，沒想到男性友人不悅，還反問孫淑媚：「妳是在開玩笑嗎？」

孫淑媚表示，男性友人日前到片場探班時，便想藉機讓他跟劉曉憶認識，卻沒想到惹得友人生氣，還質問她：「妳在開玩笑嗎？」劉曉憶聽聞後感到「很無奈！」她解釋，自己口袋內沒有其他男性友人，剛好劉曉憶也單身，才想當個橋樑讓兩人認識交個朋友也好。」

李㼈在一旁見狀對著劉曉憶說，「妳已經瘦到54公斤了，再接再厲瘦到49公斤，走在路上肯定人人愛。」讓劉曉憶忍不住翻白眼說：「幹嘛要那麼多人愛！」

(時報周刊)