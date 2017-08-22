靜宜大學偏鄉傳愛「樂活教學WIN─科普闖關活動」豐富學童暑假生活

靜宜大學師資培育中心教學團隊，為強化偏鄉學校教育資源、縮短城鄉學習落差、提升科學素養！（陳世宗攝）

靜宜在新社區福民國小舉辦「樂活教學WIN─科普闖關活動」，以激發學童科普、數理的興趣及能力，度過特別有意義的暑假！（陳世宗攝）

靜宜大學師資培育中心教學團隊，為強化偏鄉學校教育資源、縮短城鄉學習落差、提升科學素養；暑假期間在台中市新社區福民國小舉辦為期5天的「樂活教學WIN─科普闖關活動」，以激發學童科普、數理的興趣及能力，度過特別有意義的暑假！

「在偏鄉學童的需要上看見我們的責任！」靜宜大學師培中心主任胡憶蓓說，該校延續104學年度教育部「各師資培育之大學認養偏鄉中小學實驗試點學校典範計畫」，除原本的吳厝國小外，105學年度新增新社區與和平區交界的福民國小。

靜宜大學科普領域的教授，也培訓種子學生教師，藉由同儕教導，25位師資生將知識變創意，設計科普、數學、資訊、天文、地理、美食、趣味化學、繪畫與團康等課程，讓學童體會學習樂趣、增強自信心及動機。

科普闖關活動包含深水潛艇、鳥鳴笛、地板陀螺、彩色陀螺、彈珠坦克、怪怪飛行器等主題，透過數獨、數字九宮格，提升邏輯推理興趣與能力；以星座、八大行星、太陽、月亮的運行故事，增加天文及宇宙基本概念。

藉由知識大富翁，強化學生加、減、乘、除法運算，培養思考能力；透過繪畫，引導學生學習對稱圖形、對稱點的幾何概念；以投石器的設計，介紹槓桿原理，並透過乒乓球發射競賽，增加學習樂趣。福民國小學生有76％是新住民子女，新住民媽媽也與靜宜大學教研所越南籍碩士生，在現場指導與製作傳統越南春捲，讓師生體驗異國文化。

台文所學生李思慧說，藉由科普及數學資訊活動，帶給偏鄉孩童不同的視野及體驗，用容易取得的材料，加入科學原理設計課程；讓動力船在水上行走、乒乓球漂浮於半空、吸管紙飛機繽紛飛翔，學童做中學，賦予物品另一種樣貌。

英文系四年級學生鄧語佳表示，參與教育服務志工，得以實際體驗教學現場，活動前研讀書籍、查詢資料、設計適合的課程；從一開始的手忙腳亂、筋疲力盡，到與學生相處融洽，並能帶動現場氣氛學習到團隊合作的重要。

(中時)