男血糖低逆向路停 暖警幫送醫

溫馨的道路送暖！高雄市大樹區日前發生53歲周姓男子，因糖尿病發作血糖降低，精神恍惚、頭暈目眩無法駕駛，將自小客車逆向停在九大路快車道未熄火，幸警方及時發現，通報救護車前來緊急將他送醫。

警方表示，日前正值下班尖峰時刻，一輛轎車逆向停在快車道還未熄火，駕駛人坐在車內頭暈目眩無法駕駛，險象環生，正巧遇到仁武分局九曲派出所巡邏員警蘇唯震、呂佳諭，一人員警交通管制，再由另名員警駕駛該車輛將周姓男子載到路邊休息，通知救護人員到場協助。

警方說，周男說開車途中突然頭昏，是因為糖尿病發作，血糖過低，莫名其妙就在路邊，員警停下，由員警管制交通，代為將車輛駕駛道路旁，警察與救護人員還在路旁，陪同等待男子歇息恢復元氣。

休息了20分鐘，等到周姓男子狀況穩定，才讓男子正常的上路返家。警方提醒，駕駛人開車如果身體不適，最好停車求援，這趟道路溫馨送暖，即刻救援成功。

(中時)