林美珠不出席座談 工總：不理工商界 台灣將走向衰敗
工總原訂明(23)日與勞動部長林美珠展開座談，但今日獲知將改由次長出席。工總常務理事何語擔憂說道，派出不能做政治決定者來開會，根本就是來「應付」資方；政府不理工商界、不管產業發展，台灣會走向衰敗。
工總原本希望透過與林美珠面對面進行「工業團體負責人與政府首長座談會」表達訴求；雖然林美珠與7大工商團體負責人已多次會面、溝通過，但是，勞動部與工總旗下各會員團體座談則是第1次，也是英全政府組閣以來的首次，工總也因此彙集到逾30多項的提案。
不過，據《中央社》報導，林美珠幕僚指出，部長因另有重要公務，必須親自與會且已允諾出席，在分身乏術之際，改派常務次長林三貴代表赴約，請對方見諒。何語對媒體表示，代表出席的官員都是沒有權責、不能做政治決定者，根本就是來「應付」資方。他憂心，政府不理工商界、不管產業發展，台灣會走向衰敗，勞動部長明天不與會，表示不敢面對資方，仇視產業、資方很嚴重，這樣無法壯大國家。
工總秘書長蔡練生強調，工總名日會呼籲政府在9月立法院開議時就該儘速修改勞基法，解決一例一休所帶來的問題，不然企業成本增加，關廠與出走情況只會更加惡化，企業界營運成本一直增加，將不利國家經濟發展。
(中時電子報)
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