世大運》中華隊23日出賽表

世大運滑輪溜冰今(22日)，中華隊總共拿下3金4銀。(季志翔攝)

2017世大運中華隊結束今(22日)所有賽程，共斬獲7金11銀3銅。明天中華隊在滑輪溜冰項目，包括3金的女將楊合貞等男女溜冰好手，依舊會上陣爭牌。另外射箭部分，也開始進到爭牌階段，反曲弓男女團金牌戰明天率先登場，有望助中華隊再進帳獎牌。棒球則將進行關鍵中韓戰，力拚晉級。

(中時電子報)