美海軍作戰部長：神盾艦頻出事 快速反應能力令人生疑

據日本共同社22日報導，美國海軍最高長官、海軍作戰部長理查森21日明確表示，因第七艦隊的神盾驅逐艦接連發生相撞事故而下令全艦隊停止運用，將優先確保安全。雖然「麥肯號」相撞事故原因還在調查當中，但無疑對第七艦隊快速反應能力產生了疑問，背後可能存在結構性問題。

理查森在五角大廈向媒體表示，「存在我們尚未理解的某種東西」，強調將徹底查明原因。由此可以看出，他認為繼6月以來再次發生同型號神盾艦的相撞事故並非偶然，而是存在根本性問題。

關於6月的相撞事故，美國海軍承認神盾艦「費茲傑羅號」警戒監視存在懈怠。警戒監視是雙方避免相撞的最基本動作之一。理查森反復強調欲調查第七艦隊處於怎樣的狀況、是否維持著快速反應能力。

美國政府問責局在6月的報告中指出「作戰持續高速展開，導致維護被推後了」。美國CNN電視台21日援引海軍負責人的話報導稱，神盾艦「麥肯號」在相撞前失去了控制。

是否由此導致事故發生不得而知，第七艦隊為應對北韓彈道導彈發射持續實施警戒，不能否認因維護不夠導致出現故障的可能性。

共和黨籍的聯邦眾議院軍事委員會主席托恩柏利在聲明中敲響警鐘稱：「海軍需要大量人員。在艦船老化，預算減少的情況下，隨著海上航行時間變長，同樣的事故或將增加」。

(中時)