世大運》余秀菁感謝球迷 盼女足熱潮勿退

余秀菁在補時階段追平比分，可惜沒能逆轉。（李弘斌攝）

中華隊後衛林雅涵在角球進攻與南韓爭頂。（李弘斌攝）

臺北世大運志在奪牌的中華女足，22日踢平南韓無緣8強，儘管結果不盡理想，但球員都已拚盡全力，賽後仍獲得全場觀眾鼓掌喝采。隊長余秀菁感謝球迷支持，希望熱潮不要在世大運後消退，這位在中國大陸踢球的好手也說，提升國內聯賽的水準和強度，仍是女足最重要的課題。

「我在中國踢球，那邊球員選材的條件好，也有來自歐美的外籍球員，聯賽強度非常高，」余秀菁說：「過去我在國內踢完整場木蘭聯賽，也不會太喘，在中國踢完半場已經覺得非常累。」

余秀菁說，台灣女足想要提升競技水準，內部的競爭強度還得增加。她希望這次世大運看到民眾支持女足的熱情不會因而消退，基層也要繼續推動。

日籍教頭柳樂雅幸則說，今天比賽體能其實沒有太大問題，反倒是技術層面，儘管這幾年來已經有所提升，但還是存在瓶頸，才會幾次國際賽最終都功虧一簣。未來必須繼續精進，才能追趕世界的腳步。這一點，國內木蘭聯賽的強度提升、青訓系統的建立與培養好的教練，都是重要課題。

(中時電子報)