Energy阿弟女兒跟老師爆料 「我爸有小三」
阿弟(蕭景鴻) 與老婆Mei(邱馨葦) 結婚10年，育有兩個女兒，Mei日前上TVBS《女人我最大》聊到兩個女兒開學的書包，各自重達5公斤，讓主持人藍心湄超驚訝，因小女兒古靈精怪，書包裡竟放著爸爸阿弟以前的專輯，下課時逢人就說：「我爸爸以前是當紅偶像！」
此外，她還會跟老師報備爸爸是Energy的主唱，甚至對老師說：「我跟你講他(爸爸)現在有小三！」讓老師嚇了一大跳，原來是因為阿弟在戲劇中有小三，她沒交代清楚讓老師誤會，甚至來關心Mei的婚姻狀況好不好，讓她哭笑不得。
只要孩子一放假，Mei最煩惱的就是作業，學校規定要交出吃喝玩樂的照片，她陪小孩去淡水玩，搞定寒假作業，沒想到女兒開學回家臉超臭，因為同學假期都出國玩樂，只有她們家在淡水碼頭拍照，她只好哽咽地對女兒表示媽媽賺錢很辛苦，後來甚至把老公也拖下水，對女兒們解釋為什麼出來玩沒有爸爸，就是因為爸爸在努力辛苦賺錢，才能讓她們好好出來享受。
(中時)
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