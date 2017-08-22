台視主播陳家頤轉播衛星升空 爸媽超興奮

台視主播鄔凱雯(左)與陳家頤，轉播福爾摩沙衛星五號發射升空。（圖／台視提供）

台灣第一顆自主研發遙測衛星「福爾摩沙衛星五號」，預計於台灣時間8月25日凌晨2點50分發射升空，執行為期5年的太空任務，台視新聞獨家取得發射升空轉播權，精心製作《福衛五號 發射全紀錄》，由主播陳家頤live轉播「福爾摩沙衛星五號」發射升空，並邀請台灣天文界翹楚、國立自然科學博物館館長孫維新全程專業解說，陳家頤表示：「這是新聞工作生涯難得一遇的轉播盛事，接到任務後曾跟父母提起，爸媽都立刻分享他們小時候，也曾守在電視機前，收看台視的人類首次登月轉播，因此這次他們知道我會參與轉播工作、比我還興奮！」

另外主播鄔凱雯也專程前往位於范登堡軍事基地的火箭平台採訪，除了訪問台灣科學家，也採訪負責發射升空作業的太空探索科技公司space X，她透露：「非常期待也很緊張，衷心希望發射順利成功，我出前還特地到行天宮收驚、拜拜。」

(中時)