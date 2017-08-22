台視主播陳家頤轉播衛星升空 爸媽超興奮
台灣第一顆自主研發遙測衛星「福爾摩沙衛星五號」，預計於台灣時間8月25日凌晨2點50分發射升空，執行為期5年的太空任務，台視新聞獨家取得發射升空轉播權，精心製作《福衛五號 發射全紀錄》，由主播陳家頤live轉播「福爾摩沙衛星五號」發射升空，並邀請台灣天文界翹楚、國立自然科學博物館館長孫維新全程專業解說，陳家頤表示：「這是新聞工作生涯難得一遇的轉播盛事，接到任務後曾跟父母提起，爸媽都立刻分享他們小時候，也曾守在電視機前，收看台視的人類首次登月轉播，因此這次他們知道我會參與轉播工作、比我還興奮！」
另外主播鄔凱雯也專程前往位於范登堡軍事基地的火箭平台採訪，除了訪問台灣科學家，也採訪負責發射升空作業的太空探索科技公司space X，她透露：「非常期待也很緊張，衷心希望發射順利成功，我出前還特地到行天宮收驚、拜拜。」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。