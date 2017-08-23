輕颱天鴿過境　小琉球潮間帶獲休養機會

輕颱天鴿來襲，離島小琉球遊客所剩無幾，漁港、海灘、潮間帶也都拉起封鎖線禁止民眾進入。（謝佳潾翻攝）

輕颱天鴿來襲，離島小琉球遊客所剩無幾，漁港、海灘、潮間帶也都拉起封鎖線禁止民眾進入，有人見狀後，擔憂島上生態會因風雨侵襲而遭破壞，屆時會影響觀光效益，但熱愛海洋的在地人蔡正男則指出，終於還給生態休養生息的機會了。

蔡正男說，颱風挾帶的雨勢，雖會導致海水、淡水混雜，並沖刷河道將泥沙沖附在潮間帶上影響生態，但這是生態運轉的自然循環現象，自然界一直以來都是如此運轉，絕非造成生態浩劫的主因，而主因反倒是人類恣意的踩踏，所以颱風天反倒是生態休養生息的機會。

「沒有保護，只有還給。」他指出，目前雖然會倡導每年12月到隔年3月是小琉球生態休養期，並且標榜以保護、保育生態為目的，但其實如果沒有破壞，就沒有保護問題，所以現在訂定出的休養期，追究根本是要還給他們休養的時間。

他強調，暑假期間島上遊客眾多，遇上假日時更是萬人登島的景象，生態所承受的踩踏壓力絕對超過負荷，因此當輕颱到訪時，反倒讓它們有個喘息的空間，對生態而言非絕對的壞事。

(中時)