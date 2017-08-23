新北「ESPC節能績效保證專案」 年省電費200萬元

新北市「ESPC節能績效保證專案」績效卓越，2年內20所學校藉由汰換老舊耗電燈具，省下近400萬元的電費支出。（葉書宏翻攝）

新北市「ESPC節能績效保證專案」績效卓越，2年內20所學校藉由汰換老舊耗電燈具，省下近400萬元的電費支出。（葉書宏翻攝）

新北市「ESPC節能績效保證專案」績效卓越，2年內20所學校藉由汰換老舊耗電燈具，省下近400萬元的電費支出。

「ESPC節能績效保證專案」 （Energy Saving Performance Contracts，簡稱ESPC）係以執行專案省下來的電費，將耗電量大的老舊燈具分期汰換為高效能省電燈具，學校不必再等候逐年編列的預算，除了達到永續節能的效果、降低政府財源支出，也讓教室擁有省電又高品質的照明設備。

105年以集美國小等11校作為試辦推廣學校，其中集美國小在第1個月即節省1萬4900度電，並首次獲得8940元的節電獎勵金。集美國小總務主任李安佩表示，過去每個月電費高達2、30萬元，每次為了繳電費學校都必須絞盡腦汁，去年12月拿到汰換燈具後的第一張電費單，電費首次降到20萬元以內，且獲得有史以來第一筆節電獎勵金，全校相當開心。因為扣除攤還燈具的費用外，學校每個月還有多餘的經費可以自行運用，對學校的幫助相當大。

教育局長林奕華表示，104至105年20校共計汰換2萬5,434支燈管，一年可節省約130萬9581度電、約392萬9,282元的電費。今年持續推廣，要求一般教室老舊燈管佔50％以上學校必須參與，預計在107年後全市學校都能夠全面換裝，讓孩子都能擁有明亮、健康的學習空間。「ESPC節能績效保證專案」對學校而言是沒有額外負擔，又能扶植綠色能源的好策略，可謂一舉兩得。

節能省電是每一個地球公民的責任，新北市的學校目前不僅透過「ESPC節能績效保證專案」智慧省能，更培養一群實力堅強的校園節能管理師，為校園的能源把關，後續將透過建置智慧電表結合能源雲，進行大數據分析及診斷，讓校園的節能管理更Easy。

此外，配合綠能cool學校遊學及再生能源競賽等活動，多元推廣及落實能源教育，讓師生都能體驗到能源的珍貴及智慧節電的重要，真正培養具備能源素養的世界好公民。

(中時)