美公布制裁擴大支持北韓核武計劃中國和俄國名單
美國財政部下屬外國資產控制辦公室（OFAC）22日公佈了16個中國和俄羅斯的實體及個人，認定這些公司和個人涉嫌無視美國要求，暗中支持北韓核計劃，違反聯合國決議。
這個名單中包括10家企業，其中位於中朝邊境地區丹東的多家公司，包括丹東富地貿易有限公司、丹東至誠金屬材料有限公司，以及山東金猴集團國際控股有限公司等都在新一波制裁名單之列。
先前遭美國檢方指控為北韓在海外洗錢的中國香港明正國際貿易公司也在22日的認定制裁名單中。美國認為，明正國際貿易有限公司的企業為北韓國有外國貿易銀行（Foreign Trade Bank）的幌子公司，從2013年以來，FTB一直是美國為切斷北韓核武器計劃有關的資金實行製裁的目標。
美國財政部在聲明中表示，認定這些制裁名單，是對北韓研發大規模殺傷性武器，違反聯合國安理會相關決議，企圖躲避美國制裁的回應；制裁措施包括凍結這些實體和個人在美國的資產，並禁止美國公民與其進行交易。
(中時)
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