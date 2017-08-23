美防長訪伊 稱ISIS跑路中
美國國防部長馬蒂斯(Jim Mattis)到訪伊拉克，他表示很有信心美國所支持的伊拉克政府軍將會消滅恐怖武裝組織伊斯蘭國，並稱ISIS已經在「跑路中」。
馬蒂斯今天在伊拉克首都巴格達會晤伊拉克總理阿巴迪（Haidar al-Abadi ），作陪的包括美軍在伊最高指揮官湯生(Stephen Townsend)。會後馬蒂斯向媒體表示，武裝份子已經在做最後的掙扎，不管是規模或是數量。他強調，IS已經被困在會合的軍事力量之間，時日無多了，不過戰鬥尚未結束，也不會在短時間內結束。
9月初將結束在伊拉克任務的湯生則表示，打擊伊斯蘭國的戰鬥很艱難，但目前勢頭是在美國所支持的伊拉克軍這邊，。
馬蒂斯是在美國總統川普發表對阿富汗新戰略的演說之後幾個小時抵達伊拉克。川普在發表新戰略的同時，也稱會更加激烈打擊在伊拉克和敘利亞境內的IS勢力，但並未詳列具體計畫內容。
(中時電子報)
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