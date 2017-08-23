你從幾歲開始恨工作？研究表示⋯

老是覺得工作提不起勁？嗎全球最大人力資源公司羅致恆富（Robert Half）指出，年紀較長的勞工比年紀輕的同事對自身工作更容易感到不滿。尤其是年紀超過35歲的英國勞工，每6人就有1人表示不快樂甚至討厭自己工作。

人力資源公司對2000位英國勞工進行調查後發現，年紀超過35歲的英國勞工，每6人就有1人表示不快樂，比例較35歲以下的人幾乎一倍以上。

另外，55歲以上的人有將近三分之一覺得自己未獲賞識，16%的人則表示自己在公司裡沒有朋友。英國技能發展組織City & Guilds Group的調查發現五分之一的年紀較長勞工認為，自己的雇主未平等地重視所有年紀的員工。

專假剖析35歲以下年輕人之所以沒像年紀較長同事如此對工作感到不滿，可能是他們剛出社會沒多久，還懷著希望還沒被工作搞得筋疲力盡，而且期待值也較低。

(中時電子報)