美勁球獎創新高 民眾爭圓210億美夢

美勁球獎創新高，達7億美元，相當於新台幣210億元。(圖:美聯社)

勁球獎的天價頭獎獎金又掀起美國民眾購買彩票的熱潮。(圖:美聯社)

美國勁球獎(Powerball)彩票已超過2個月頭彩均無人中獎，獎金至今累積到7億美元，相當於210億新台幣，創下美國彩票史上第2高的彩票金額紀錄。

最新一期的勁球獎即將在美國時間23日星期三晚上開獎，全美各地都出現購買彩票的熱潮，希望能一圓富豪夢，贏得這天價獎金。

自從6月10號以來，勁球獎就一直沒有開出頭彩，也使得獎金不斷累積，彩票局官員今天將獎金提高至7億美元，超過了Mega Million彩票在2012年高達6億5千6百萬美元的第二高獎金紀錄，當時由3名得主分享。至於美國史上最高的彩票獎金紀錄則是在2016年1月創下，獎金高達16億美元，最終由3名得獎者分享。

如果這期出現贏家，得獎者可選擇一次領取現金，或者是分成29年分期領取。如果一人獨得又選擇一次性領取現金的話，扣完稅向後約可實拿4.43億美元；如果選擇分期領取則可領取7億美元。

儘管民眾爭相購買彩票想一圓得獎夢，但本期實際的頭彩中獎機率，僅為2億9千220萬分之1。

勁球獎在包括全美44個州、華盛頓特區、美屬波多黎各等地發行。

(中時電子報)