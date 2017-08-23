巴塞隆納嫌犯 稱原本策畫更大炸彈攻擊

西班牙地中海岸大城巴塞隆納市中心徒步觀光區，17日下午發生疾馳車輛衝撞人群的恐怖攻擊事件，造成至少13人喪生，100多人受傷，地中海岸度假城坎布里斯18日凌晨發生第二起恐攻，造成1死6傷，隨後警方擊斃5名恐怖分子。據了解，連串攻擊由一12人激進團體策畫，其中8人已死亡。4名被捕嫌犯首度應訊，而嫌犯供稱原本計劃在西班牙多個觀光勝地發動更大型攻擊，包括聖家堂。

其中8人已死亡，應訊的4人包括德里斯（Driss Oukabir）、卡里布（Sahal el Karib）、亞拉（Mohammed Aalla）和切姆拉爾（Mohamed Houli Chemlal）。21歲的切姆拉爾（Mohamed Houli Chemlal）表示他們與伊斯蘭教長艾斯沙提（Abdelbaki Es Satty）原本準備炸彈要策畫更大攻擊，但16日發生爆炸，艾斯沙提身亡。不過除切姆拉爾外，應訊的其他3人都否認和恐怖組織有關。

(中時電子報)