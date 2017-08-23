「白色恐怖不義遺址」特展！ 揭戒嚴｢政治犯｣處置流程

右至左（高雄文化局林尚瑛副局長、人權館籌備處陳俊宏主任、文化部丁次長曉菁、政治受難者劉辰旦、楊金海、陳深景前輩出席記者會）。（文化部提供）

由文化部指導，國家人權博物館籌備處主辦的「七一五解嚴30週年」系列活動，特別籌劃「臺灣監獄島：白色恐怖時期不義遺址全臺巡迴展」，串聯綠島人權文化園區及基隆、桃園、臺中、臺南、高雄、澎湖等6個縣市，首站來到高雄國定古蹟原日本海軍鳳山無線電信所，於2017年8月22日舉行開幕式。

文化部政務次長丁曉菁、臺灣戒嚴時期政治受難者關懷協會會長劉辰旦、臺灣政治人權協會理事長楊金海、白色恐怖政治受難者前輩及家屬、高雄市政府文化局副局長林尚瑛及國家人權博物館籌備處主任陳俊宏等人共同出席開幕活動及記者會。

本次展覽是在原日本海軍鳳山無線電信所，該處起初興建是日本為應付戰爭龐大的通信需求。1950年代國民黨政府執政後，由海軍接收該電信所，將該處劃分為眷村、通訊電台和「鳳山招待所」。雖名為「招待所」，實為白色恐怖時期秘密審訊單位若發現(主要為軍方)任何投共、攜艦逃亡、批評時政等行為者，便遭軍法機關逮捕、訊問、審判、監禁，以極不人道的刑求對待。本次展覽以「鳳山招待所」做為不義遺址巡迴展首場展出地點，便是希望引領民眾透過現地導覽，循著歷史的軌跡，認識白色恐怖歷史演進的歷程，並藉由不義歷史遺址來推廣在地人權教育，促進轉型正義。

丁次長非常肯定這次特展活動，並表示：文化部鄭部長十分關注民主與人權，推動轉型正義，不能遺忘歷史的教訓。這次舉辦的不義遺址巡迴展，是臺灣第一次將戒嚴時期｢政治犯｣處置流程的研究成果，透過不義遺址的串聯和展覽情境還原，讓空間有了座標，用記憶克服遺忘，就像宮崎駿作品神隱少女裡的一句話:｢名字一旦被奪走，就會找不到回家的路｣。追求真相是受難者和家屬的心願，也是所有臺灣人掙脫威權主義幽靈，找到心靈自由回家的路。期望透過本次全臺巡迴展記錄公眾歷史記憶，撫平創傷，消弭對立，奠定臺灣未來國家的發展基石。

劉辰旦會長於活動中表示:要談到過去白色恐怖的記憶令人感到很沉重，也提出高雄還有很多沒有被發掘的不義遺址，像是壽山的要塞司令部、臺北博愛路的警備總部保安處地下刑求室，以及已被拆除的六張犁看守所和許多各地殘酷的刑求地點；劉會長也呼籲要持續調查更多不義遺址，讓真相水落石出，讓更多年輕人記住這段歷史。

高雄市政府文化局副局長林尚瑛亦提到:高雄市是一個人權的城市，與民主發展的聖地，有許多重要的歷史地點，包括：美麗島雜誌社、鳳山無線電信所、柯旗化故居、高雄市立歷史博物館等；其中，鳳山無線電信所已歷經一百多年的歷史，在過去是一個令人聞之喪膽的地方，監禁許多軍中的思想犯，和造成無數不人道的傷害。本次臺灣監獄島巡迴展覽選擇高雄做為首場開展，讓更多民眾全面了解白色恐怖時期的不義遺址，和高雄重要的文化資產地點，別具意義。

本次巡迴展是根據2014至2015年《臺灣白色恐怖時期相關史蹟點調查》的研究成果進行規劃，現已清查出全臺45處不義遺址，是白色恐怖時期傷害人權的種種不義作為所發生的歷史現場。本次高雄首場巡迴展，除了以白色恐怖時期政府機關處置「政治犯」之流程為主軸外，也特別呈現高雄當地白色恐怖受難者女性家屬的生命故事，讓市民們發覺專屬於高雄在地的傷痛記憶，讓當權者不再重蹈覆轍，讓受難者及家屬有所慰藉，也讓侵害人權的悲劇不再重演。

此外，參觀民眾也可於櫃台索取政治犯小檔案學習單，根據手中不同的受難故事，民眾可跟隨政治受難者的腳步，探尋逮捕、偵訊、刑求逼供、軍法起訴、審判、判決、監禁或槍決的空間，瞭解臺灣白色恐怖時期政治案件之處置流程，更透過這場跨時空的受難體驗，串連遍及臺灣各地的白色恐怖不義遺址。

當天下午，還有「臺灣監獄島：白色恐怖時期不義遺址全臺巡迴展」系列專題講座，特別邀請到國立臺東專科學校建築科顧超光副教授主講「動盪中的飄零」，回顧國定古蹟鳳山無線電信所的美麗與哀愁；另也邀請臺灣政治受難者關懷協會會長劉辰旦前輩分享受難的生命故事。更多關於巡迴展與系列專題講座資訊歡迎至「臺灣監獄島：白色恐怖時期不義遺址全臺巡迴展」官網。

「臺灣監獄島：白色恐怖時期不義遺址全臺巡迴展」

展出地點:國定古蹟原日本海軍鳳山無線電信所-辦公廳舍及教室

地址:高雄市鳳山區勝利路（鳳山區中正國小旁，前「海軍明德訓練班」）

時間:106/8/22(二)至106/11/30(四)，星期二至星期日上午09:00至下午17:00

(中時電子報)