天鴿颱風撲港 今明低壓影響 全台偶有雨防強風

台灣地區仍受低壓及颱風外圍環流影響，今(23)日降雨機率較高。(圖/取自中央氣象局)

8/23天氣概況(圖/取自中央氣象局)

天鴿颱風的陸上颱風警報雖然已經解除，但是台灣地區仍受到其外圍環流影響，水氣偏多，今(23)日降雨機率偏高，臺灣各地及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，尤其午後中部以北地區有局部大雨發生的機率，氣象局目前針對台東及屏東地區發布大雨特報。同時天鴿颱風直撲香港、澳門地區，今日欲往來的旅客須特別留意航班交通異動。

除了降雨機率較高之外，根據中央氣象局預報，受到颱風外圍環流影響，今日上半天嘉義以南、恆春半島、大臺北、東北部及澎湖、金門、馬祖沿海及空曠地區易有8至9級強陣風；今、明兩天南部、恆春半島、東半部（含綠島、蘭嶼）、北部及澎湖、金門、馬祖沿海有長浪發生的機率，請注意。氣象局也特別提醒，颱風環流影響，東沙島將有9到10級強陣風，並有大雨或豪雨發生的機率，請嚴加戒備。

天鴿颱風路徑潛勢預報(圖/取自中央氣象局)

氣象達人彭啟明臉書表示，雖然天鴿颱風逐漸遠離直撲香港、澳門，但受颱風殘留水氣影響，加上轉吹南風，大環境水氣仍偏多，午後熱對流發展也會變明顯，山區須注意午後雷雨。至於溫度方面，氣象專家吳德榮表示，模式模擬顯示，北台灣的最高溫大約在35、36度左右，將不太容易出現連續37度以上的天氣，但沒雨時，各地感受恐仍偏悶熱，仍須注意防曬、補充水分避免中暑。

(中時電子報)