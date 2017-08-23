天鴿颱風撲港 今明低壓影響 全台偶有雨防強風
天鴿颱風的陸上颱風警報雖然已經解除，但是台灣地區仍受到其外圍環流影響，水氣偏多，今(23)日降雨機率偏高，臺灣各地及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，尤其午後中部以北地區有局部大雨發生的機率，氣象局目前針對台東及屏東地區發布大雨特報。同時天鴿颱風直撲香港、澳門地區，今日欲往來的旅客須特別留意航班交通異動。
除了降雨機率較高之外，根據中央氣象局預報，受到颱風外圍環流影響，今日上半天嘉義以南、恆春半島、大臺北、東北部及澎湖、金門、馬祖沿海及空曠地區易有8至9級強陣風；今、明兩天南部、恆春半島、東半部（含綠島、蘭嶼）、北部及澎湖、金門、馬祖沿海有長浪發生的機率，請注意。氣象局也特別提醒，颱風環流影響，東沙島將有9到10級強陣風，並有大雨或豪雨發生的機率，請嚴加戒備。
氣象達人彭啟明臉書表示，雖然天鴿颱風逐漸遠離直撲香港、澳門，但受颱風殘留水氣影響，加上轉吹南風，大環境水氣仍偏多，午後熱對流發展也會變明顯，山區須注意午後雷雨。至於溫度方面，氣象專家吳德榮表示，模式模擬顯示，北台灣的最高溫大約在35、36度左右，將不太容易出現連續37度以上的天氣，但沒雨時，各地感受恐仍偏悶熱，仍須注意防曬、補充水分避免中暑。
(中時電子報)
文章來源：吳德榮《洩天機教室》
文章來源：氣象達人彭啟明
文章來源：中央氣象局《世大運氣象》 查各場館天氣
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